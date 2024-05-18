Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Dağcılar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İçin Palandöken'e Tırmandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bir grup dağcı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Palandöken'e tırmandı. Palandöken Kaymakamlığı, Yeşilay ve Alpin Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 dağcı sultan sekisine zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirvede saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra inişe geçti.

Erzurum'da bir grup dağcı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Palandöken'e tırmandı.

Palandöken Kaymakamlığı, Yeşilay ve Alpin Doğa Sporları Kulübünce 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Palandöken'de sultan sekisine zirve tırmanışı yaptı.

Yaklaşık 50 dağcının katıldığı yürüyüşün ardından zirvede saygı duruşunda bulunan katılımcılar İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra inişe geçti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Gençlik Erzurum Spor Yerel Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title