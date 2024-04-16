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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Mart Ayında 29 Bin 680 Yolcu Hizmet Aldı

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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 29 bin 680 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2024 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Mart ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 29 bin 680 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 255 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 207 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2024 yılının ocak- mart aylarında toplam 90 bin 813 yolcu, uçak trafiği 720, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 698 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Ulaşım Havacılık Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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