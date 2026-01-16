Haberler

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda aralık ayında 31 bin 520 yolcuya hizmet verildi

DHMİ, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı Aralık ayındaki yolcu ve uçak trafiği istatistiklerini paylaştı. Aralık ayında havalimanında toplam 31.520 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı Aralık ayı hava yolu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık ayında havalimanında 31.327 iç hat, 193 dış hat olmak üzere toplam 31.520 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 213 iç hat, 1 dış hat olmak üzere toplam 214 olarak kaydedildi.

Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise Aralık ayında 222,98 ton oldu.

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda toplam 460.757 yolcu, 3.162 uçak ve 3.858,32 ton yük trafiği gerçekleşti. - ERZİNCAN

