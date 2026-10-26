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Erzincan Valisi Aydoğdu, Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret ederek bilgi aldı

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Erzincan Valisi Aydoğdu, Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret ederek bilgi aldı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret ederek Başkan Harun Karakaş’tan bilgi aldı. Aydoğdu, geçen ay açılan yeni hizmet binasını da inceledi ve üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle gerçekleştirdiği ziyarette, Kooperatif Başkanı Harun Karakaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz ay açılışı yapılan kooperatifin yeni hizmet binasını da değerlendiren Aydoğdu, binanın kent ve çiftçiler için hayırlı olmasını dileyerek yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kooperatifin faaliyetleri hakkında Karakaş'tan bilgi alan Aydoğdu, üretimin ve emeğin önemine dikkati çekerek her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

Aydoğdu, tarımsal üretime katkı sunan çiftçilere bereketli hasatlar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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