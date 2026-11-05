Erzincan TSO'nun ilk meclis toplantısında Mehmet Ali Aksu meclis başkanlığına seçildi

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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni dönemdeki ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan seçimde Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu seçildi.

Erzincan TSO Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, mevzuat gereği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlık etti.

Toplantıda yapılan seçimler sonucunda Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu getirilirken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Özay Demir ve Ali Rıza Evirgen, katip üyeliğe ise Adem Narçin seçildi.

Hesap İnceleme Komisyonu üyeliklerine de Vedat Akpınar, Mücahit Şenocak ve Erdem Bal getirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Aksu'yu tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Seçimlerin ardından toplantıda ekim ayına ait mizan cetveli incelenerek diğer gündem maddeleri de görüşülüp karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinden feragat ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı