Erzincan Köylüleri Kış Öncesi Tezek Hazırlığı Yapıyor

Güncelleme:
Erzincan'da köyde yaşayan vatandaşlar, kış ayları için yakacaklarını hazırlamak amacıyla tezekleri yapmaya başladı. Hayvan dışkısından elde edilen tezeklerin, kömüre kıyasla daha ekonomik ve sağlıklı olduğu ifade ediliyor.

Erzincan'da köyde yaşayan vatandaşlar kış öncesi yakacak için tezekleri hazır etti.

Uzun zamandır Anadolu'nun köylerinde yakacak olarak kullanılan tezek, yapımının oldukça zor olmasına rağmen köylülerin ısınmak için olmazsa olmazı. Hayvan dışkısından elde edilen tezekleri önce kurutup daha sonra yakacak olarak kullanan köylüler, kış aylarının yaklaşması nedeniyle kışlık yakacakları için hazırlık yapmaya başladı.

Büyükbaş hayvanların dışkısından elde edilen "tezek" Anadolu'nun birçok bölgesinde odun ve kömüre oranla çok daha ekonomik ve sağlıklı olduğu düşünülüyor. Erzincan'ın köylerinde de vatandaşlar kış ayları için tezekleri hazır etti.

Kış için tezek yapan vatandaşlar, tezeğin kömüre kıyasla güvenilir ve sağlıklı olduğunu belirterek, "Ahırdan dışkıları alıp dışarıda bir araya getiriyoruz. Tezekleri yassı bir şekle getirip kurumaya bırakıyoruz. Kuruma vaktinin bitmesinin ardından belliyoruz. Daha sonra kış gelmeden kalak ediyoruz veya içerilere çekiyoruz. Ekmek yapımında ve soba yakmada kullanıyoruz. Tezekleri çok yakarsan çabuk biter, az yakarsan geç biter. Sağlığı çok iyi kömüre göre kömürün ne kokusu ne zehri var. Çorbalarımızı pişiriyoruz, ekmeğimizi pişiriyoruz ve ekmeklerimizi yapıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
