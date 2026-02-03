Erzincan İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi
Erzincan İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında yatırımları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda il genelinde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar karara bağlandı.
Erzincan İl Genel Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.
İlgili birim müdürleri ile il genel meclisi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar görüşülerek karara bağlandı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel