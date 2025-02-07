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Erzincan Havalimanı'nda Ocak Ayında 33 Bin Yolcu Ağırladı

Erzincan Havalimanı'nda Ocak Ayında 33 Bin Yolcu Ağırladı
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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda ocak ayında 33 bin 261 yolcu seyahat etti. Havalimanında toplam 234 uçak iniş-kalkış yaptı ve kargo trafiği 263 ton olarak gerçekleşti.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ocak ayında 33 bin 261 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ocak ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 33 bin 261 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 234 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 263 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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