Erzincan'da Yöresel Pekmezli Yufka Tanıtıldı

Erzincan'da Yöresel Pekmezli Yufka Tanıtıldı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ekmekli köyü kadınları tarafından üretilen şeker kullanılmayan yöresel pekmezli yufkayı tanıttı. Vali, bu lezzetin coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunacaklarını ve kadın kooperatifi kurarak üretim ve satış yapacaklarını açıkladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı Ekmekli köyünde ki kadınlar tarafından üretilen yöresel lezzetlerden Pekmezli yufkayı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde bulunan vatandaşlara ikram ederek tanıtımını yaptı.

Yapımında şeker kullanılmayan bu yöresel lezzet için coğrafi işaret tescil başvurusu da yapılacağını belirten Vali Aydoğdu, "Ekmekli köyünde kadınlarımız tarafından el emeği üretilen bir tatlı. Köyümüze kadın kooperatifi kurarak başta Pekmezli Yufka Tatlısı olmak üzere pek çok yöresel lezzetin üretimini ve satışını sağlayacağız. Bu sayede hem kadınlarımız üreterek ev ekonomisine katkı sağlayacak hem de yok olmaya yüz tutmuş bu güzel lezzetler gelecek nesillere aktarılmış olacak." dedi.

Pekmezli yufka tatlısını tadan vatandaşlar da memnuniyetlerini belirterek Vali Hamza Aydoğdu'ya ve tatlıyı üreten kadınlara teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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