Erzincan'da Sağlıklı Arı, Yüksek Verim Paneli Düzenlendi

Erzincan'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından "Sağlıklı Arı, Yüksek Verim Paneli" düzenlendi.

Vali Vekili Ömer Özbay, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen "Sağlıklı Arı, Yüksek Verim Paneli"ne katıldı. Vali Vekili Özbay, düzenlenen panelin hayırlı olmasını temenni ederek, arıcılarımıza bereketli bir sezon diledi.

Erzincan'daki arı yetiştiricilerinin katıldığı panelde, arı hastalık ve zararlıları, arılarda ilkbahar ve sonbahar bakımı, apiterapi, kaliteli koloni yönetimi ve verim artışı konularında, Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Aydın, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Engin Kılıç ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz tarafından bilgiler verildi. - ERZİNCAN