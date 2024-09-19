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Erzincan'da Rafting Karşılama Tesisleri Açıldı

Erzincan'da Rafting Karşılama Tesisleri Açıldı
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapılan Rafting Karşılama Tesislerinin açılışı, Vali Hamza Aydoğdu ve il protokolünün katılımıyla düzenlendi. Tesisin, Erzincan'ı doğa ve su sporları açısından cazibe merkezi haline getireceği belirtildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Rafting Karşılama Tesislerinin açılışı yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekilleri, il protokolü ve gazilerle birlikte, Rafting Karşılama Tesislerinin açılışını yaptı.

Vali Aydoğdu, "Erzincan, doğa ve su sporları bakımından çok büyük bir potansiyele sahip bir ilimiz. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis gibi toplam 4 tesisimiz yapıldı ve raftingseverlerin hizmetine sunuldu. Şehrimizi doğa, su ve kış sporlarında cazibe merkezi haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Bu tesislerin ilimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Hamza Aydoğdu erzincan Kemah Yerel Yaşam Spor

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