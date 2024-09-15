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Erzincan'da Modifiye Araç Drift Gösterisi Rüzgar Gibi Geçti

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Erzincan'da düzenlenen drift gösterisi etkinliği, modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi. Yaklaşık 600 araç ve birçok sürücünün katıldığı organizasyon, keyifli anlar sundu, sağlık ve itfaiye ekipleri de güvenlik için hazır bulundu.

Erzincan'da modifiye araç tutkunlarını bir araya getiren drift gösterisi etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Ekşisu Mesire Alanında trafiğe kapalı boş alanda yapılan etkinlikte çevre il ve ilçelerden gelen amatör ve profesyonel sürücülerin yaptığı drift gösterisi izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gösteriler sırasında bazı araçların lastiği ve radyatörü patladı. Benzin hortumu patlayan araçlara ise etkinlik alanında bekletilen itfaiye ekibi müdahale etti. Alanda sağlık ekipleri ve çekici de hazır bulunduruldu.

Erzincan Modifiye Araçlar Derneği Başkan Şükrü Kılıç, "13 ilden gelen misafirlerimizle birlikte yaklaşık 600 modifiye araç burada toplandı. Erzincan adına geniş katılımlı güzel bir organizasyon oldu. Farklı kategorilerde güzellik, motor gücü ve ses sistemi ile katılan araçlar şenliğimize şenlik kattı. Burada sadece drift kategorimizde yarışlarımız oldu. Gerçekleştirilen bu organizasyonla tüm modifiye araç sevenlerini burada buluşturduk." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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