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Erzincan'da Kuzu Doğum Sezonu İçin Yoğun Mesai Başladı

Erzincan'da Kuzu Doğum Sezonu İçin Yoğun Mesai Başladı
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Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde küçükbaş hayvan üreticileri, kuzu doğum sezonunun başlamasıyla birlikte gece gündüz çalışıyor. Üreticiler, soğuk havalara rağmen hayvanlarının başında bekleyerek sağlıklı doğumlar için özveriyle mesai yapıyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde küçükbaş hayvan üreticileri için yoğun mesai başladı. Kuzu doğum sezonunun başlamasıyla üreticiler, çiftliklerinde sabahlıyor.

Oğuz köyünde küçükbaş hayvan yetiştiricileri için yılın en yoğun günleri başladı. Kuzu doğum sezonunun başlamasıyla birlikte üreticiler, köye 5 kilometre mesafedeki çiftliklerinde gece gündüz demeden nöbet tutuyor.

Soğuk kış gecelerine rağmen hayvanlarının başından ayrılmayan yetiştiriciler, doğum sürecinde kuzuların sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor. Geceleri evlerine dönemeyen üreticiler, çiftliklerindeki barınaklarda, keçelerin üzerinde uyuyarak dinlenmeye çalışıyor.

Besicilerden Ömer Faruk Kaya açıklamasında şunları söyledi; "Koyunlarımız doğurmaya başladı. Her yıl bu zamanlarda Şubat ayında doğurmaya başlıyorlar. Evlerimiz buradan kilometrelerce uzaklıkta, o yüzden eve gitmiyorum, genellikle burada koyunlarla kalıyorum. Çünkü bazı koyunlar doğurduğunda kuzularını tutmuyor. Bende kuzuları koyunların yanına götürüp tutmalarını sağlıyorum. Kuzulama dönemi başladığından beri burada yatıp kalkıyorum. Başka bir yere gitmiyorum, eve de gitmiyorum sürekli buradayım. Yemeğimi de burada yiyorum, tutmayan koyunları bölmelere koyuyorum. Burada bir tane yavrusunu tutmayan koyun var ve buradaki bölmelere koydum, inşallah yakında o da tutacak." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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