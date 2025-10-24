Haberler

Erzincan'da Kışlık Yakacak Hazırlıkları Devam Ediyor

Erzincan'da Kışlık Yakacak Hazırlıkları Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da havaların soğumasıyla birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında ısınmak için odun ve çalı-çırpı toplama hazırlıklarını sürdürüyor. Kömür fiyatlarının yüksek olması nedeniyle odun yakmaya yönelen köy sakinleri, kışa hazır girmek için gayret gösteriyor.

Erzincan'da havaların soğumasıyla birlikte kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermeye çalışan vatandaşlar, hazırlıkları aralıksız sürdürüyor.

Erzincan'da özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, kışı rahat geçirebilmek için hazırlıklara devam ediyor. Geceleri soğuk havanın hakim olduğu son günlerde kış hazırlıklarına hız veren köy sakinleri, çetin kışa karşı önlem alıyor. Köy sakinleri, bölgede ve kentte çetin geçen kış aylarında evlerinde ısınmak için odun ve çalı-çırpı toplayarak, kışa hazır girmek istiyor.

Erzincan merkeze bağlı Yaylabaşı Mahallesinde ikamet eden Ergün Özer isimli vatandaş ise kış mevsimi hazırlıklarını sürdürdüklerini ve topladıkları kışlık odunları kimi zaman kucaklarında kimi zaman da traktörle evlerine getirdiklerini söyledi.

Özer, "Kış hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kış hazırlığı olarak gıdaların yanında, yakacak ihtiyacını da düşünmeye başladık. Kış aylarında genelde çalı çırpı yakıyoruz. Ancak, havaların soğuk olduğu zamanlarda, ağaç dallarından temin ettiğimiz odunları yakıyoruz. Yakacakları bir yerde istif ediyoruz. Yılda 4 ton odun yakıyoruz. Kömür fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kömür alamıyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Masada 3 olasılık var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Trump'ın kararı otomotiv devini fena vurdu! Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar

Trump'ın art arda gelen hamleleri otomotiv devini felç etti
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.