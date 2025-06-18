Erzincan'da Gökyüzünde Romantik Evlilik Teklifi

Erzincan'da Gökyüzünde Romantik Evlilik Teklifi
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Erzincan'da düzenlenen yamaç paraşütü uçuşu sırasında öğretmen Oğuzhan Demirel, kız arkadaşı ve meslektaşına unutulmaz bir sürpriz yaparak evlenme teklif etti. Renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşen bu özel an, birçok kişi tarafından takip edildi.

Erzincan'da paraşütle romantik bir evlilik teklifi gerçekleştirildi. Gökyüzünde gerçekleşen sürpriz teklif renkli görüntülere sahne oldu ve kameralara yansıdı.

Erzincan'da gökyüzü, romantik bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Kars'ta öğretmenlik yapan iki meslektaş, Erzincan'da düzenlenen yamaç paraşütü uçuşu sırasında hayatlarının en özel anlarından birini yaşadı.

Öğretmen Oğuzhan Demirel, kız arkadaşı ve meslektaşıyla birlikte paraşütle uçuş yaparken unutulmaz bir sürprize imza attı. Gökyüzünde süzüldükleri sırada Demirel, kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan genç kadın, duygusal anlar yaşadı.

Renkli görüntülere sahne olan bu anlar, uçuşu takip eden kameralar tarafından kaydedildi. Erzincan'ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen evlilik teklifi, hem çiftin hem de izleyenlerin hafızasında yer etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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