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Erzincan'da Gençlerin Tek Teker Üzerindeki Tehlikeli Yürüyüşü Kamerada

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Erzincan'da bisikletle tek teker üzerinde giden gençlerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar bir sürücü tarafından kaydedildi. Akrobasi hareketleri yapan gençler araçların arasında makas atarak ilerledi.

Bisikletle tek teker üzerine giden gençlerin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'da bisikletle araçların arasında ilerlerken akrobasi hareketleri yaparak tek teker üzerine giden gençler trafiği tehlikeye sokuyor.

İki gencin bisikletle trafikte tehlikeli ilerleyişi arkadan gelen bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. Erzincan merkezde kaydedilen görüntüde bisikletle araçların arasından makas atıp ilerleyen ve bisikletin önünü kaldırıp tek teker üzerinde seyreden gençler yaptıklarına aldırış etmeden yollarına devam ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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