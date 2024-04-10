Erzincan'da bayram namazı coşkusu tüm camilerde yaşandı. 11 ayın sultanı Ramazan'ı bayram namazı ile uğurlayan cemaat kucaklaşarak birlik ve beraberlik diledi ve sonrasında evlerindeki yakınlarına koştu.

Erzincan'da protokol, Ramazan Bayramı coşkusunu Terzibaba Camisinde halkla birlikte yaşadı. Bayram Namazı hutbesin de ise bayram sevincinin paylaşılması ve ikram edilmesi vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki Ramazan Bayramı teması olan 'Birlik, Beraberlik, Kardeşlik Günleri' hutbede anlatıldı. Kardeşlik ve manevi duyguların yoğun şekilde yaşandığı Ramazan ayının ardından tutulan oruçların ve yapılan yardımların kabulü dilekleri ile ellerini açan tüm cemaat Allah'tan şefaat ve af diledi.

"Ramazan Bayramı: birlik, beraberlik ve kardeşlik günleri"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesini okuyan Terzibaba Camii Vaizi, "Oruçlarımız, namazlarımız, hatimlerimiz, fitre ve zekatlarımızla kulluğun hazzına erdiğimiz bir Ramazan'ı daha geride bırakmanın hüznü içindeyiz. Aynı zamanda huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri Ramazan Bayramı'na ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramların kıymetini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına salat ve selam olsun. Bu kutlu mabedin kubbesi altında omuz omuza saf tutan kıymetli kardeşlerim, bayramımız mübarek olsun. Aziz Müminler! Bayramlar; ülkeleri, dilleri ve renkleri farklı olsa da inançları ve idealleri bir olan müminler arasında sevgi ve muhabbetin coştuğu günlerdir. İslam'ın çatısı altında aynı kıbleye yönelen Müslümanların birlik ve beraberliğinin zirve yaptığı vakitlerdir. Bayramlar; iyiliklerimizle insanların gönlünü aldığımız, maddi ve manevi yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüğümüz zamanlardır. Değerli Müslümanlar! Yüce Rabbimiz, 'Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın' buyurmaktadır. Bizler de Rabbimizin bu çağrısına kulak verip kenetlenirsek bayramımız bayram olur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), 'Müminler bir binanın birbirini destekleyen yapı taşları gibidir.' buyurmaktadır. Bizler de bu hadis gereğince kardeşliğimizi gözetip, karşılıklı hak ve hukukumuzu korursak bayramımız bayram olur. Tekbirlerle, salat-u selamlarla ve gönülden yakarışlarla ellerimiz ve kalplerimiz birleştiğinde bayramımız bayram olur. Ailemize karşı güler yüzlü olursak, anne ve babamızın hayır duasını alırsak, akraba ve komşularımızın gönlünü yaparsak bayramımız bayram olur. Bir yetimin, bir öksüzün başını okşarsak, çocukların ışıl ışıl gözlerini hediyelerimizle güldürürsek bayramımız bayram olur. Rahmet ve merhamet vesilesi yaşlılarımızı, şifa bekleyen hastalarımızı bayramın sevincine ortak edersek bayramımız bayram olur. Dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kardeşlik bağlarımızı güçlü kılarsak bayramımız bayram olur. Gönlümüzden kin ve nefreti atıp af ve bağışlama yolunu tutarsak bayramımız bayram olur. Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 'İman edip salih amel işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.' Biz de Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşayıp dünyamızı mamur kılarsak; ahiretimiz cennet, bayramımız hakiki bayram olur" dedi.

Ellerin semaya açılıp dua edilmesinin ardından kucaklaşan cami cemaati birlik ve beraberlik diledi.

Bayram Namazını, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve il protokolüyle birlikte Terzibaba Camisinde kılan Vali Hamza Aydoğdu, namaz sonrası vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Aydoğdu, "Erzincanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." dedi - ERZİNCAN