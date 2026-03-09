Haberler

Erzincan'da 31. Birim Amirleri Toplantısı yapıldı

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, yatırımlar ve projeler değerlendirildi. Aydoğdu, devlet desteklerinin etkin kullanımına vurgu yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 31. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantının ilk bölümünde vali yardımcıları ve birim amirleri, sorumluluk alanlarındaki yatırımlar, projeler ve yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi. Kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular da değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Aydoğdu, devletin sunduğu imkan ve desteklerin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve kenti her alanda ileriye taşımak için en verimli şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Projelerin ve çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine işaret eden Aydoğdu, devlet destekleri ve teşviklerinden azami ölçüde yararlanılması için ilgili birimlerin vatandaşlara rehberlik etmesi gerektiğini ifade etti.

İnşaat sezonunun verimli değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, sahadaki çalışmaların ilgili birimler tarafından titizlikle takip edilmesi talimatını verdi.

Aydoğdu, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
