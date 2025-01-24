Erzincan'da 2024 Yatırımları Tanıtıldı

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri / Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi bünyesinde 2024 yılında kentte yapılan yatırım ve projeleri basın toplantısında gazetecilere sunum eşliğinde değerlendirdi.

Canpolat, HES projelerinden, Ergan Dağına, hizmet binalarının yapım işi ihalesinden, devam eden yatırım ve projelerle ilgili birçok konuda basın mensuplarına detaylı bilgiler aktardı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun riyasetinde İl Genel Meclisinin desteğiyle kentte çok güzel çalışmalar yapıldığını ve hedeflerinin hizmet noktasında daha da büyük olduğunu kaydeden Canpolat, Ergan Kayak Merkezine ayrıca değinerek hedeflenen 1 milyon turisti halihazırda geçtiklerini yeni hedefin ise 1 buçuk milyon olduğunu ifade etti.

Toplantı basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZİNCAN