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Erdek'te Fırtına ve Dolu Sonrası Hasar Tespiti Sürüyor

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu yağışının tarım alanlarındaki zararı tespit ediliyor. İl Tarım Müdürü zeytin üreticilerini ziyaret ederek hasar durumunu değerlendirdi.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına ve dolu yağışının tarım alanlarında yol açtığı zararın belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, hasar tespit çalışmaları kapsamında tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Düzgün, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Marmara Birlik Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Görüşmede, kooperatifin faaliyetleri ile fırtına ve dolu yağışının zeytin ağaçlarında oluşturduğu zarar ve hasar tespit süreci değerlendirildi.

Kaynak: ANKA
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