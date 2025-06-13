Erciyes Dağı'nda Kaliteli Bal Üretimi İçin Arıcılar Bir Araya Geliyor

Erciyes Dağı'nda Kaliteli Bal Üretimi İçin Arıcılar Bir Araya Geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Develi'deki arıcılar, Erciyes Dağındaki zengin bitki çeşitliliğinden faydalanarak kaliteli bal üretmekte. Bölgedeki endemik bitkiler ve doğal kekik ile kevenin etkisi ile üretilen Erciyes balı, başarılı dereceler elde ediyor. Arı yetiştiricileri, sahte ballara karşı dikkat çekerek, bal ormanı projesi beklediklerini ifade ediyorlar.

Erciyes Dağ'ındaki bitki çeşitliliği nedeniyle Develi'deki arıcılar ile Akdeniz bölgesinden gelen misafir arıcılar; kaliteli ve doğal bal üretmek için Erciyes Yaylaları ve çevresini tercih ediyor ve ürettikleri bal ile de dereceler alıyor.

Türkiye'de çalışma yapılan benzer alanlar içerisinde en zengin bitki çeşitliliği Erciyes Dağı'nda görüldüğü belirtiliyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre Erciyes Dağı, bin üzerindeki bitki arasında 11'inin sadece Erciyes'te olan endemik bitki çeşitliliğine sahip olduğu belirtiliyor. Yetiştiriciler; Erciyes Dağı'ndaki bitki zenginliğinin yanı sıra yetişen doğal kekik, keven, dağ çayı rayihasının etkin olduğu Erciyes balının koruma altına alınması gerektiğini vurgularken doğal ve her şeyi arının kendisi tarafından üretilen Karakovan Balı'nın, yılda bir sefer eylül ayında sağımı yapıldığını bildirdi.

Sorunlarından bahseden arı yetiştiricileri ayrıca; arı olmadan kimyasal şurup gibi ürünlerden elde edilen sahte balların tüketiciye ucuz bal olarak sunulması olduğunu ifade etti. Öte yandan yetiştiriciler; balı marka haline gelen Erciyes Dağı eteklerine bir de bal ormanı projesinin uygulanmasını beklediklerini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı

Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin hedefini anlattı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.