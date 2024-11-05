Epilepsi Hastası Kadın, Hurdacılık Yaparak Ailesine Bakıyor

Elazığ'da epilepsi hastası kadın hurdacılık yaparak eşine, torununa ve çocuklarına bakıyor.

Elazığ'da yaşayan 48 yaşındaki Handan Çetin, küçük yaşlardan beri epilepsi hastalığı ile mücadele ediyor. Kalp rahatsızlığı olan eşinin çalışamaması üzerine kolları sıvayan Çetin, yaklaşık 20 yıldır hurdacılık yaparak evinin geçimini sağlıyor. Eşlerinden boşanan 2 kızı ve 3 torunu ile birlikte yaşam mücadelesi veren Çetin, "Eve ekmek götürmek için 18-19 yıldır bu işi yapıyorum. Eşim kalp hastası, ben epilepsi hastasıyım. Sinir ilaçları kullanıyorum ama yine de bu işi yapmak zorundayım. Çünkü evde benden başka çalışan yok. İki kızım da eşlerinden ayrıldılar. Şu anda eşim, kızlarım ve 3 torunumla birlikte yaşıyorum. Bugün satış yapamadığım için evime ekmek götüremeyeceğim. Hayırseverlerin yardımlarını bekliyorum" dedi. - ELAZIĞ