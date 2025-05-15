Engellilere Temsili Askerlik Uygulaması Yapıldı

Engellilere Temsili Askerlik Uygulaması Yapıldı
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Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 13 engelliye temsili askerlik uygulaması yapıldı. Törende, engelliler yemin ederek terhis belgelerini aldılar.

Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla 13 engelli için temsili askerlik uygulaması gerçekleştirildi.

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen engelliler, sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına geldi.

Burada üniformalarını giymelerinin ardından temel askerlik eğitimine tabi tutulan engelliler için daha sonra tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende engelliler, ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyup yemin ederek terhis belgelerini aldı. Engellilerin savaş uçağının önünde selam verdikleri anlar ise izleyenlere gurur yaşattı.

Törene, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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