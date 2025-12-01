Haberler

Engelliler Günü'nde Dağ Tırmanışıyla Farkındalık Yaratıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü (İDABİZ) üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Güngörmez Köyü'nde bulunan Köroğlu Kalesi’ne tırmandı. Etkinlik, engelli bireylere destek olmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü (İDABİZ) üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Iğdır'a 37 kilometre uzaklıktaki 2 bin 591 rakımlı Güngörmez Köyü'nde bulunan Köroğlu Kalesi'ne tırmandı. Toplam 24 dağcının katıldığı etkinlikte zorlu parkur başarı ile tamamlandı.

İDABİZ üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Iğdır'a 37 kilometre uzaklıktaki 2 bin 591 rakımlı Güngörmez Köyü'nde bulunan Köroğlu Kalesi'ne tırmandı.

Doğasıyla büyüleyen kaleye tırmanışa ilişkin konuşan Kulüp Başkanı Özer Gonca, "Şehrimize yakın olan bu muhteşem doğa harikasına Engelliler Günü nedeniyle tırmanış düzenledik. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Daha önce bölgemizdeki tüm kaleleri tanıtmıştık ancak kulüp sporcuları olarak yeniden tanıtmak, insanları kafe köşelerinden uzaklaştırarak sağlıklı ve temiz havayla buluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

Etkinliğe katılan dağcılar da Engelliler Haftası'nın önemine vurgu yaptı. Sporculardan bir kadın dağcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bu anlamlı tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Güngörmez Köyü'nde bulunan Köroğlu Dağı'nın zirvesindeyiz. Sloganımız şudur; 'En büyük engel sevgisizliktir'. Bir gün değil, her gün yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

Dağcılardan Ahmet Önoğlu ise engelli bireylere yönelik toplumsal sorumluluğun altını çizerek, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, geleceğe umutla bakmalarını sağlamak ve sosyal hayatta daha etkin olmaları için engelsiz bir yaşam oluşturmak hepimizin görevidir. Engellilerimizin Engelliler Günü kutlu olsun" dedi.

Doğa yürüyüşü ve tırmanış etkinliği, sporcuların zirvede çektirdikleri hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Sosyal medya fenomeni, 2 cinayetin zanlısı çıktı! 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş

7 kitap yazdı, konferanslar düzenledi, iki cinayetin zanlısı çıktı
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.