Engelliler Günü'nde Dağ Tırmanışıyla Farkındalık Yaratıldı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü (İDABİZ) üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Iğdır'a 37 kilometre uzaklıktaki 2 bin 591 rakımlı Güngörmez Köyü'nde bulunan Köroğlu Kalesi'ne tırmandı. Toplam 24 dağcının katıldığı etkinlikte zorlu parkur başarı ile tamamlandı.

Doğasıyla büyüleyen kaleye tırmanışa ilişkin konuşan Kulüp Başkanı Özer Gonca, "Şehrimize yakın olan bu muhteşem doğa harikasına Engelliler Günü nedeniyle tırmanış düzenledik. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Daha önce bölgemizdeki tüm kaleleri tanıtmıştık ancak kulüp sporcuları olarak yeniden tanıtmak, insanları kafe köşelerinden uzaklaştırarak sağlıklı ve temiz havayla buluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

Etkinliğe katılan dağcılar da Engelliler Haftası'nın önemine vurgu yaptı. Sporculardan bir kadın dağcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bu anlamlı tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Güngörmez Köyü'nde bulunan Köroğlu Dağı'nın zirvesindeyiz. Sloganımız şudur; 'En büyük engel sevgisizliktir'. Bir gün değil, her gün yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

Dağcılardan Ahmet Önoğlu ise engelli bireylere yönelik toplumsal sorumluluğun altını çizerek, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, geleceğe umutla bakmalarını sağlamak ve sosyal hayatta daha etkin olmaları için engelsiz bir yaşam oluşturmak hepimizin görevidir. Engellilerimizin Engelliler Günü kutlu olsun" dedi.

Doğa yürüyüşü ve tırmanış etkinliği, sporcuların zirvede çektirdikleri hatıra fotoğraflarıyla son buldu.