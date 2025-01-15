EMITT Fuarı İçin Son Hazırlık Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın(EMITT) son hazırlık toplantısı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

5-7 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde bu yıl 28'incisi yapılacak EMITT Fuarı'nda Bayburt, 95 ülkeden yaklaşık 30 bin katılımcıya tanıtılacak. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, konuyla alakalı paydaş kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yapılacak çalışmalarla ilgili Vali Eldivan'a bilgi aktardılar. Yapılacaklar çalışmaların yanı sıra, yapılması planlanan çalışmalar da toplantıda ele alınarak, değerlendirildi. - BAYBURT