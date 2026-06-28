Devrimci Emekliler Sendikası'ndan Yüzde 50 Zam Talebi

(SAMSUN) - Haber: Mehmet Rebii Özdemir

Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şubesi, emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 50 zam yapılması talebiyle yürüyüş düzenledi. Sendika, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve emeklilerin ekonomik kayıplarının giderilmesi çağrısında bulundu.

Devrimci Emekliler Sendikası Samsun ve Atakum şubelerinin düzenlediği "Emeklilere reva görülen yoksulluk zincirini kıracağız" yürüyüşünde emekliler, Şehir Kulübü önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek taleplerini dile getirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda grup adına basın açıklamasını okuyan Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, Türkiye'de demokratik kurumların aşındığını ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların görmezden gelindiğini savundu.

Emeklilerin yıllardır hak arama mücadelesi verdiğini belirten Kutlu, AK Parti iktidarının emeklileri yoksullaştıran politikalar izlediğini öne sürerek, düşük enflasyon verileri, aylık bağlama oranları, seyyanen zam, intibak düzenlemesi ve 3600 ek gösterge başlıklarında eleştirilerde bulundu.

Kutlu, 2026 yılı enflasyon hedeflerinin ilk altı ay dolmadan aşıldığını savunarak, temmuz ayında tüm emekli aylıklarına yüzde 50 zam yapılmasını talep etti. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini isteyen Kutlu, intibak yasasının çıkarılması, seyyanen zammın emeklilere yansıtılması, bayram ikramiyelerinin artırılması ve sağlıkta katkı paylarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Kutlu, "Bu taleplerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Alana kadar mücadelemiz sürecektir" dedi.

Kaynak: ANKA