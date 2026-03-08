Burhaniyeli Emeklilerin, Aylıklarının ve İkramiyelerinin Artırılması İçin Başlattığı İmza Kampanyası Tamamlandı

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Dev Emekli Sen Burhaniye Şubesi'nin emekli aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle başlattığı kampanya kapsamında toplanan imzalar TBMM'ye iletilmek üzere Dev Emekli Sen Genel Merkezi'ne gönderildi.

Dev Emekli Sen Burhaniye Şubesi'nin 5 gün önce Cumhuriyet Meydanı ve Cuma Pazarı'nda, emekli aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin artırılması talepli imza kampanyası tamamlandı. Toplanan bin 200 imza TBMM sunulmak üzere Dev Emekli Sen Genel Merkezi'ne gönderildi.

Şube Başkanı Selma Püskül, imzalar kargıya verilirken yaptığı açıklamada, Türkiye'de bugün ülkenin harcını karan, fabrikalarında çark döndüren, tarlasında güneşin altında kavrulan, bürosunda dirsek çürütüp Türkiye'yi inşa eden milyonlarca emeklinin sistematik bir şekilde yokluğa, kimsesizliğe ve açlığa mahküm edildiğini söyledi.

Püskül, şunları kaydetti:

"Bize bayram müjdesi adı altında müjdelenen o 4 bin liralık kırıntı, bir ekonomik tercih değil; emeklinin onuruyla, geçmişiyle ve geleceğiyle dalga geçmektir. İktidar, emeklinin sofrasından aldığı ekmeği unutturabileceğini sanıyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Bu 4 bin lira, bir ikramiye değil; emekliyi yurttaş yerine koymayan, onu sadece sandıkta hatırlanan bir yük olarak gören zihniyetin utanç vesikasıdır. Bu sefalet rakamına imza atanlara sesleniyoruz: Siz hiç, ömrünü alın teri dökerek geçirmiş bir emeklinin, akşam pazarının dağılmasını bekleyip yerdeki çürük sebzeleri toplarken yaşadığı o kahredici utancı hissettiniz mi? Siz hiç, torunu kapıdan girdiğinde 'Bir şey alamadım' dediği için mutfağa kaçıp sessizce ağlayan emeklilerin hıçkırığını duydunuz mu?"

'Kaynak yok' yalanlarınıza karnımız tok. Siz, beşli çetelerin milyarlık vergi borçlarını bir gece yarısı silerken kaynak buluyorsunuz. Siz, ucu bucağı görünmeyen lüks konvoylara, 'İtibardan tasarruf olmaz' dediğiniz şatafata oluk oluk para akıtırken kaynak buluyorsunuz. Siz, yandaşlarınıza, rant kapılarına bu ülkenin hazinesini peşkeş çekerken kaynak buluyorsunuz da konu emeklinin bayram ikramiyesine gelince mi birdenbire bütçe disiplini aklınıza geliyor? Bir kilo etin fiyatının emekli aylığıyla yarıştığı, kiraların bir emekli maaşını ikiye katladığı bu vahşi düzende; 4 bin lira vermek, emekliye açıkça 'Yaşama, öl' demektir."

