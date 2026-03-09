Haberler

Emekliler Ortaca'da Aylıklarının ve İkramiyelerinin İyileştirilmesi İçin Eylem Yaptı

Güncelleme:
Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi, emekli aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması düzenledi. Başkan Kaya, emeklilerin ekonomik sorunlarına dikkat çekerek, emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini ve birçok emeklinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını vurguladı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şube Başkanı Kaya, burada yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 2 ayında emekli aylıklarının enflasyon karşısında yaklaşık yüzde 8 eridiğini ifade etti.

Ancak açıklanan enflasyon rakamlarının hayatın gerçekleriyle örtüşmediğini belirten Kaya, milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında gelirle yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin de sembolik düzeye düştüğünü söyleyen Kaya, emekliler için bayramların artık "kredi kartı borcu, ertelenen faturalar ve boş buzdolapları" anlamına geldiğinı ifade etti.

Kaya, emeklilere yılda dört kez ve asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesini, en düşük emekli aylığının işe yeni başlayan memur maaşına eşitlenmesini, emekli aylıklarında oluşan reel kayıpların giderilmesini ve emeklilere ekonomik büyümeden pay verilmesini istediklerini bildirerek, "Emeklinin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmez" dedi.

Kaynak: ANKA
