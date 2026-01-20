Haberler

Muğla'nın Ortaca İlçesinde Emeklilerin Oturma Eylemi Devam Ediyor

Güncelleme:
Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, emekli aylıklarına yapılan zamları protesto etmek amacıyla Ortaca'da oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylemde 'İnsanca yaşam istiyoruz' sloganları atıldı ve çeşitli siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları destek verdi.

(MUĞLA) - Tüm Emekliler Sendikası üyelerinin, emekli aylıklarına yapılan zamları protesto amacıyla Ortaca'da başlattıkları oturma eylemi devam etti.

Ortaca Cumhuriyet Meydanı'ndaki oturma eyleminde sık sık "İnsanca yaşam istiyoruz" sloganları atıldı. Eyleme çeşitli siyasi partilerin, emek ve meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Tüm Emekliler Sendikası Ortaca Şubesi Üyesi Sami Atik, yaptığı açıklamada, emekli aylıklarının açlık sınırının bile altında olduğunu belirterek, "Bize dayatılan bu maaşları kabul etmiyoruz. Emekçilerin insan onuruna yaraşır bir gelirle yaşamını sürdürebilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsan hakları ve demokrasi için verdiğimiz mücadele devam ediyor. Buradan güçlü bir alkışla ayrılıyoruz, sesimiz Ankara'ya kadar ulaşsın" dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar halaylar çekerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

