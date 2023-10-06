Emekliler Konyaaltı Belediyesinin konseriyle eğlendi

Konyaaltı Belediyesi, emeklilerin daha keyifli vakit geçirmeleri için emekli kahvelerinde müzik dinletisi etkinliği başlattı. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi müzisyenleri tarafından verilen konserde yaşlı vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Konyaaltı Belediyesi emekli vatandaşlar için kullanıma sunduğu emekli kahvelerinde müzik dinletilerine başladı. Emeklilerin daha keyifli vakit geçirmeleri için başlatılan etkinlikte emekli vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'ndeki müzisyenlerin verdiği ilk konser çarşamba günü Konyaaltı Sahili'nde bulunan Konyaaltı Emekli Kahvesi'nde, ikincisi ise perşembe günü Siteler Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan Emekli Kahvesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren konserlerde vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Stres attılar

Emekli Kahvesi'nde keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Nuriye Korkmaz, "Arkadaşlarımla burada vakit geçirmek hoşuma gidiyor. Müzik dinletisi çok güzeldi. Müzik dinletisinin devamını bekliyoruz" dedi. Dinletiye gelen Ali Kaplan da dinletiyi çok beğendiğini belirterek, "Emekli Kahvesi'nde bu şekilde bir organizasyon olması çok hoşuma gitti. Zaten burada çayımız, suyumuz bedava. Arkadaşlarımızla buluşup hoşça vakit geçiriyoruz. Bir de böyle bir etkinlik olması bizleri çok mutlu etti. Emekli Kahvesi'ndeki müzik dinletisine gelen Kamuran İstanbullu ise, "7 bin 500 TL emekli maaşı alıyoruz. Emekli Kahvesi'nde çayın, suyun ücretsiz olması çok önemli. Dışarıda çay 10 lira. Günde 4 çay içsek ayda bin 200 TL eder. Bize burada Konyaaltı Belediyesi bunu ikram ediyor. Hem de burada eşimizle dostumuzla stres atıyoruz. Emekli Kahvesi'nde konser verilmesi de bizler için çok güzel oldu" dedi. - ANTALYA