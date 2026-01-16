Haberler

Hopa'da Emeklilerin Oturma Eylemi Halaylarla Sona Erdi

Güncelleme:
Artvin'in Hopa ilçesinde Tüm Emekliler Sendikası tarafından yapılan oturma eylemi, üç gün süren protestoların ardından halaylarla sona erdi. Emekliler, düşük ücret politikalarını ve yaşam koşullarını protesto etti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'in Hopa ilçesinde Tüm Emekliler Sendikası tarafından çarşamba günü başlatılan oturma eylemi halaylarla sona erdi. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Yenigül, "Emekçilerin insanca yaşayabileceği bir gelir için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsan hakları ve demokrasi mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde Tüm Emekliler Sendikası tarafından çarşamba günü başlatılan oturma eylemi, halaylar eşliğinde sona erdi. Üç gün süren eylem boyunca emekliler, düşük ücret politikalarını ve giderek ağırlaşan yaşam koşullarını protesto etti. Hopa kent merkezinde gerçekleştirilen oturma eyleminde sık sık "İnsanca yaşam istiyoruz" ve "Geçinemiyoruz" sloganları atıldı.

Eylemin sona ermesi dolayısıyla yapılan basın açıklamasında konuşan Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Yenigül, verilen ücretlerin sefalet düzeyinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere dayatılan bu ücretleri kabul etmiyoruz. Emekçilerin insanca yaşayabileceği bir gelir için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsan hakları ve demokrasi mücadelemize devam ediyoruz. Buradan güçlü bir alkışla dağılıyoruz; sesimiz Ankara'dan duyulsun."

Açıklamanın ardından katılımcılar halaylar çekerek dayanışma mesajı verdi. Oturma eylemi, alkışlar ve sloganlar eşliğinde sona erdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500

