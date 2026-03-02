Burhaniye'de Emekliler Bayram İkramiyesinin Artırılmasını İstedi

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekliler, bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Dev Emekli Sen Burhaniye Şubesi'nin öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi üyeleri de destek verdi.

Emekli öğretmen Akın Akkaya, eylemci emekliler adına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağına dair kanun teklifi bayrama bir ay kala hala Meclis'e sunulmadı. Araştırma Merkezimiz DİSK-AR ve Dev Emekli Sen yıllardır yaptığı araştırma bültenleri ile emekli bayram ikramiyelerindeki kaybı ortaya koyuyor. Geçen yıl, Haziran 2025'te emeklinin 7 yıllık bayram ikramiyesi kaybının asgari ücret karşısında 50 bin lirayı bulduğunu, resmi enflasyona göre ise 7 yıllık kaybın 25 bin lirayı aştığını söylemiştik. Kısaca ister asgari ücret, ister resmi enflasyon, ister gıda enflasyonu dikkate alınsın emekli ikramiyeleri eridi, tükendi, bitti. İkramiyeler pula döndü."

Bu yıl da emekli bayram ikramiyelerine anlamlı bir artış yapılmazsa alım gücü daha da düşecek. Bu nedenle emekli aylıkları ve emeklilere verilen bayram ikramiyeleri derhal artırılmalıdır."

Eylem sırasında emekliler "Hükümet zammını al başına çal" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı.

Kaynak: ANKA