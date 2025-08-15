Emekli Öğretmenden Vefa Örneği: Arkadaşının Dükkanını Yeniledi

Eskişehir'de emekli öğretmen, kanser olan bisiklet tamircisi arkadaşı için yıllardır emanet baktığı ve kaza eseri çıkan yangında maddi hasar oluşan dükkanı tadilat yaparak eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşturdu.

Yaklaşık 40 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Osman Menekşe, liseden tanıştığı ve geçtiğimiz yıllarda kansere yakalanan bisiklet tamircisi arkadaşının Demirciler Sokak'ta bulunan dükkanına emanet bakıyor. Bu süre içerisinde bisiklet tamiriyle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olup müşterilerle bağlantı kuran Menekşe, hem arkadaşına destek sağlamaya hem de dükkanının bacasını tüttürmeye gayret ediyor. Ancak, 21 Mayıs 2025 tarihinde dükkanda talihsiz bir kaza yaşandı. Ocakta açık unutulan elektrikli çay ocağının tutuşması sebebiyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

Günlerce uğraşıp dükkanı eskisinden daha güzel hale getirdi

Bu olaya çözüm odaklı yaklaşan Osman Menekşe, dükkana tadilat yapmaya karar verdi. İçerideki malzemeleri dışarıya çıkartan Menekşe, yangın dumanı nedeniyle is olan duvarlara badana yaptı. Günlerce uğraşan emekli öğretmen, bir vefa örneği göstererek dükkanı eskisinden daha güzel hale getirdi. Şimdi ise eskisi gibi müşterilerle ilgilenen Menekşe, yaşanan talihsiz olayı, arkadaşının üzülmemesi için söylemek istemediğini ancak bazı vatandaşların ona haber verdiğini ve bunun düşüncesiz bir davranış olduğunu vurguladı.

"Belki de bu dükkanın yanmasında bir hayır var dedik"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan emekli matematik öğretmeni Osman Menekşe, "Arkadaşımız prostat ve mesane kanseri. Allah yardımcısı olsun. Kendisi tedavi görüyor, inşallah iyi olacak. Onun dükkanına sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnsanlara burada onun yokluğunu hissettirmemeye gayret ediyoruz, görevimizi yapıyoruz. Dükkanımız ufak bir semaverin açık unutulması nedeniyle yandı, biraz alev oldu. Duman olunca da dükkanın her tarafını is kapladı. Sağ olsun, hemen itfaiye geldi. Onlar bize yardımcı oldular. Yangın 1 dakika sürdü, hemen söndürdük. Sonra ben bütün malzemeleri topladım, dükkanı boyadık. Şimdi boyanmış hali eskisinden daha iyi. Tabii uzun zamandan beri dükkan boyanmamıştı. Biraz daha rahat ettik. Belki de bu dükkanın yanmasında bir hayır var dedik. Demek ki duvarlar, 'Beni boya' diyordu. Biz de artık zorunlu olarak boyadık. Şimdi daha rahat ve daha iyiyiz, daha tedbirliyiz. Biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Elektrikle şaka olmuyor" dedi.

"Arkadaşımız üzülmesin diye ben söylemek istemedim ama başkaları haber vermiş"

Kanser arkadaşının üzülmemesi için yangın olayını haber verip vermemek konusunda kararsız kaldığını anlatan Menekşe, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yangın olduktan sonra arkadaşımıza söyleyip söylememek konusunda kararsız kaldım. Sonra söylememekte yarar olduğunu düşündüm. Zaten bu arkadaşımız hasta. Dükkanın yandığını öğrenince de daha çok üzüleceğinden dolayı söylemedik ama ne yazık ki bazı kendini bilmezler ona telefon edip, 'Senin dükkanın yandı, haberin var mı?' demişler. O da beni aradı, 'Osman hocam dükkan yanmış, haberin var mı?' dedi. Ben de, 'Haberim yok, nereden bileyim?' diyerek cevap verdim. Halbuki yandığını biliyorum ama ona kim haber verdiyse bu durum beni rahatsız etti. Bu kadar da yanlış davranmak olmaz."

Osman Menekşe'nin bu vefalı tutumu görenlerin takdirini topluyor. Bahse konu kanser hastası arkadaşının tedavisi ise devam ediyor. Yaşına rağmen her gün saatlerce gelip dükkanın başında durmaya devam eden Menekşe, arkadaşının bir an önce iyileşip sağlığına kavuşmasını umut ediyor. - ESKİŞEHİR