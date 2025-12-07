Haberler

Kadirli'de Savrun Çayı'na Atılan Ispanakları Toplayan Emekli: "Maaş Yetmiyor"

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekli Mustafa Avan, geçim sıkıntısı nedeniyle Savrun Çayı'ndaki ıspanak havuzundan atılan ıspanakları topluyor. Aylığının yetmediğini belirten Avan, topladığı ıspanaklarla börek yapacağını ve yiyeceklerini söylüyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir emekli, Savrun Çayı'ndaki ıspanak havuzundan atılan ayrılmış ıspanakları topluyor. Aylığının yetmediğini anlatan yurttaş, "Börek yapacağım kavuracağım, yiyeceğiz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekli Mustafa Avan, Savrun Çayı'nda ayağına giydiği çizme ile ıspanak havuzundan atılan ıspanakları topluyor. Ispanakları börek yapıp yiyeceğini belirten Avan, aylığının yetmediğini dile getirdi.

Mustafa Avan şöyle konuştu:

"Burada ıspanak topluyorum, başka da bir iş yaptığım yok, geziyorum. Emekliyim, maaş yetmiyor. Ispanakları toplayıp eve götürüyorum. Börek yapıyoruz. Ispanak fena değil, iyi, börek yapacağım. On tane topladım, ıspanağın piyasada değeri topu 20 lira falan. Şu an bir kasa topladım, on tane topladım 10 liradan 100 lira yapar. Börek yapacağım kavuracağım, yiyeceğiz, yoğurtlayacağız.

Maaşımız Ocak ayında artacak inşallah. Emekli maaşının 24-25 bin lira olması lazım, yetmiyor. Ev kira değil. Çocuk var 4 tane, okuyan yok yanımda duran da yok."

Ispanak toplamanın yağmur halinde oluşacak selde tehlikeli olabileceğini ifade eden Avan, "Ispanak havuzu var, turp havuzu var, pırasa havuzu var. Turp havuzu var turp alıyorum. Pırasa toplamadım daha" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
