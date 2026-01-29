En düşük emekli maaşı ve atama kararları Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkmasını içeren bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören düzenlemeleri içeren Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56'ncı maddesi yeniden düzenlendi. Buna göre, adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı eğitim veya staj devrelerinden herhangi birinde başarısız olanların yanı sıra birden fazla uyarma veya kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan aday memurların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla memuriyetle ilişiği kesilecek. Bu kişiler (sağlık nedenleri hariç) üç yıl süreyle yeniden devlet memurluğuna alınmayacak.

Ayrıca, 657 sayılı Kanun'un 57'nci maddesi yürürlükten kaldırıldı. Disiplin cezalarında zamanaşımına ilişkin 127'nci maddede yapılan değişiklikle, fiilin işlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde ceza verilmemesi halinde yetkinin zamanaşımına uğrayacağı hükme bağlandı. Yargı kararıyla iptal edilen disiplin cezaları ise belirlenen süreler içinde yeniden tesis edilebilecek.

Trafik zabıtasına elektrikli scooter denetleme yetkisi

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, trafik zabıtasına paylaşımlı elektrikli scooter işletmeciliği yapan firmaları denetleme ve aykırılıklara ilişkin idari para cezası tutanağı düzenleme yetkisi verildi.

En düşük emekli maaşı 20 bin lira olacak

5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesindeki tutar 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Düzenleme 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

İşverenlere 2026 yılı prim desteği

5510 sayılı Kanun'a eklenen geçici 112'nci maddeyle özel sektör işverenlerine 2026 yılı için sigorta primi desteği sağlanacak. Belirlenen şartları taşıyan sigortalılar için günlük 42,33 lira tutarında destek verilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Usulsüz bildirim, muvazaa veya kayıt dışı istihdam tespiti halinde destek gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.

Varlık Fonu ve bağlı şirketlerde değişiklikler

Türkiye Varlık Fonu ve bünyesindeki şirketlerin hukuki statüsüne ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Fon ve hakim hissedar olduğu şirketlerin özel hukuk hükümlerine tabi olduğu vurgulanırken, kamu idarelerine uygulanan bazı idari ve mali kısıtlamalara tabi tutulamayacakları hükme bağlandı. Kanunla ayrıca, RTÜK mevzuatında yayın kuruluşlarına ilişkin bir ibare değiştirildi, İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda "Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi" ibaresi "yönetici şirket" olarak güncellendi, 375 sayılı KHK'de Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılarının yanı sıra Siber Güvenlik Başkan Yardımcılarına da ödeme kapsamı getirildi. Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek. - ANKARA