Gaziantep'te Halk Buluşmasında İnsanca Yaşam Talebi

(GAZİANEP) -Emek Partisi Gaziantep İl Örgütü'nün çağrısıyla Cengiz Topel Parkı'nda düzenlenen halk buluşmasında yoksulluk, iş cinayetleri, çocuk işçiliği ve düşük ücretler protesto edildi, mücadele çağrısı yapıldı.

Buluşmada ilk konuşmayı yapan EMEP Gaziantep İl Yöneticisi Mesut Baylav, "Sefalete hayır, insanca yaşamak istiyoruz diyerek buradayız. Daha fazla çalışıyoruz, mesailere kalıyoruz ama her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz" dedi. Antep'te işçilerin açlık sınırının altında ücretlerle çalıştırıldığını belirten Baylav, iş cinayetlerine ve MESEM'lerde çocuk işçiliğine dikkat çekti. Yalnızca 2025 yılında en az 87 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Baylav, asgari ücret görüşmelerinin göstermelik olduğunu vurgulayarak, "Masada zam değil, eksi zam var. Bu kölelik ve sefalet düzenini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaca: Sarayın şatafatına, halkın sefaletine hayır

Ardından konuşan Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Sarayda süren şatafatın karanlığına hayır diyoruz" diyerek sözlerine başladı. En düşük ücretin yoksulluk sınırında olması ve vergiden muaf tutulması gerektiğini belirten Karaca, "Lüks tüketimin vergilendirildiği, servet vergisinin alındığı, herkesin kazancına göre vergi verdiği bir düzen istiyoruz" dedi.

Eğitim, sağlık ve ulaşımın parasız olması gerektiğini vurgulayan Karaca, barınma hakkının ucuz ve güvenli bir biçimde sağlanmasını, emeklilere insanca yaşam koşulları sunulmasını, küçük esnaf ve köylülerin desteklenmesini talep etti. Sendikalaşma ve grev hakkının önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulunan Karaca, gerçek bir halk demokrasisi ve barış vurgusu yaptı.

"İhracat rekorlarıyla övünenler bilsin ki o rakamları yaratan işçilerdir"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Türkiye'de uzun çalışma saatleri ve ucuz emekle övündüğünü hatırlatan Karaca, bunun Başpınar'da işçilere dayatılan insanlık dışı koşullar anlamına geldiğini söyledi. "Haftanın yedi günü, günde on saat, izinsiz çalışmayı dayatanlar; emeğin ucuzluğuyla, işçiyi üç kuruşa mahküm etmeyi normal görüyor" diyen Karaca, bu düzenin çocuk işçiliğini ve güvencesizliği büyüttüğünü ifade etti.

Karaca, "İhracat rekorlarıyla övünenler bilsin ki o rakamları yaratan işçilerdir. Şubat geldiğinde işçiler payını isteyecek, haklarını isteyecek. Birleşeceğiz, mücadele edeceğiz ve hep birlikte kazanacağız" dedi.