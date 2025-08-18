Eleşkirt Kösedağ'ı Profesyonel Dağcıların İlgi Odağı Oldu

Eleşkirt Kösedağ'ı profesyonel dağcıların ilgisini çekmeye başladı.

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü ve Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcularının gerçekleştirmiş olduğu Köse Dağı tırmanışı 14 sporcu ile başarılı bir şekilde tamamlandı.

17 Ağustos depreminin yıl dönümü münasebetiyle günün anısına iki dağcılık doğa sporları kulübü sporcularının farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlemiş oldukları etkinlik sabah Gözaydın köyünden başladı. 3 bin 437 rakımlık zirveye 4 saatlik bir tırmanış sonunda üç buçuk kilometrelik bir tırmanış rotasından gerçekleştirildi.

Kars Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özfer Koçak ve Datça dağcılık doğa sporları Kulübü adına etkinliğe katılan sporcu İdris Erdoğdu yapılan faaliyete ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Koçak ve Erdoğdu, Eleşkirt ilçesinin doğal güzelliklerinin başında gelen Köse Dağ'ın dağcılık faaliyetleri, doğa sporları, yürüyüş ve tırmanış faaliyetlerine uygun yapısı ve yöre halkının bu konudaki olumlu, anlamlı katkılarının buraya gelecek olan sporculara önemli bir motivasyon kaynağı olacağını ifade ettiler.

Sporcular faaliyet sonunda Gözaydın köyünde yemek yedikten sonra ilçeden ayrıldılar. - AĞRI