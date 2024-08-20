Elazığlı bir kişi yüzerek Malatya'ya ulaştı

Elazığ'da bir şahıs, Baskil'in köyünden Malatya'nın Kale ilçesine yüzerek ulaştı.

Elazığlı Tekin Yılmazoğlu, Baskil'e bağlı Pınarlı köyünden Malatya'nın Kale ilçesine yüzerek gitmeye karar verdi. Hazırlıklarını yapan Yılmazoğlu, Karakaya Baraj Gölü'nde 3.4 kilometreyi 1 saat 13 dakikada yüzerek ilçeye ulaştı. Arkadaşları ise o anlar tekne ile takip ederek kayıt altında aldı. - ELAZIĞ