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Elazığlı 30 genç tarih medeniyet ve kültür kampında

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Akçakiraz Gençlik Merkezindeki gençleri Bitlis-Ahlat tarih, kültür ve medeniyet kampına uğurladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Akçakiraz Gençlik Merkezindeki gençleri Bitlis-Ahlat tarih, kültür ve medeniyet kampına uğurladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde başlattığı Kültür ve Medeniyet kampları ilk olarak Bitlis'te gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce gencin katılımı ile gerçekleştirilen kampa, Elazığ Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Akçakiraz Gençlik Merkezinden 30 genç katılım sağladı. Türklerin Anadolu'ya açıldığı savaşlarda atalarının şehit düştüğü ve birçok Selçuklu eserlerinin bulunduğu Ahlat'ta tarihi alanları inceleme fırsatı bulan gençler, Selçuklu mezarlığı, Emir Bayındır kümbeti, mağara evleri, Emir Bayındır köprüsü, Ahlat sahili, Abdurrahman Gazi türbesi, Tatvan sahilini gezerek tarihe yolculuk etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kubbetül İslam şehri Bitlis Ahlat gençlik kampında gençlerimiz, hem tarihi ve kültürel değerlere tanıklık edip hem de Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençler ve liderler ile tanışıp kardeşlik bağlarını güçlendirme fırsatı buluyorlar. Kampa katılan tüm gençlerimize iyi bir kamp dönemi geçirmesini diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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