Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Genç Girişimcilerle Kahvaltıda Buluştu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İdris Alan, Genç Girişimciler Kurulu üyesi gençlerle bir araya geldi.

ETSO Başkanı Alan, Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Alan, birbirinden değerli, başarılı, yeniliklere açık, ufuk ve vizyon sahibi genç girişimcilerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Elazığ'ın geleceğinin genç girişimcilerde olduğunu çok net gördüğünü belirten Alan, "Bu donanımlarıyla Elazığ'ı gelecekte yönetecek gençleri görmenin, onlarla istişare etmenin onur ve mutluluğunu yaşadım. Çünkü hangi konuda, hangi soruyu sorsam, doğru ve teknik bilgileri anında sundular. Elazığ'ın böylesine donanımlı ve birikimli gençlerini görmüş olmamdan ve bu gençlerin odamızın Genç Girişimciler Kurulunda bulunmalarından da özellikle büyük bir mutluluk duydum. Genç girişimcilerimiz; şehrin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi noktasında bizlere çok değerli projelerini sundular. Bu noktada Ticaret ve Sanayi Odamıza da önemli katkılarda bulundular. Ben, bu önemli ve oldukça faydalı programı gerçekleştirip bizleri davet ettiklerinden dolayı başta Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Ahmet Kutlu olmak üzere, toplantıya katılım sağlayan Genç Girişimciler Kurulu üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekleştirdikleri kahvaltılı istişare toplantılarının bugünkü konuğunun Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan olduğunu ifade eden Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Kutlu ise "Genç Girişimciler olarak bizlerin yeni projeler ve yatırımlar yapmamızda her zaman yanımızda olan, bizleri yüreklendirip cesaretlendiren Elazığ TSO Başkanımız İdris Alan Başkanımız ile kahvaltıda buluşarak yeni projelerimizi istişare edip görüş, önerileri ve tecrübelerinden istifade ettik. Bizleri her alanda destekleyen, önümüzdeki engelleri aşmamızı sağlayan Başkanımıza şahsım ve Genç Girişimci Kurulu üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ