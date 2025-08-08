Elazığ'dan Gazze'ye Destek Çağrısı

Elazığ'dan Gazze'ye Destek Çağrısı
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Gazze'nin kendileri için önemli bir konu olduğunu belirterek, insani yardım çağrısı yaptı. Alan, artık söylemler yerine icraat zamanının geldiğini vurguladı.

Gazze'nin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Artık söylemler değil, icraat zamanı" dedi.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Emre Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İdris Alan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede hem Elazığ'ın güncel sorunları hem de Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmaları ele alındı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Gazze bizim kırmızı çizgimizdir. Artık söylemler değil, icraat zamanı. Yapılacak her türlü yardım ve organizasyonda hem şahsım hem de kurumum adına sizlerle omuz omuza yürümeye hazırız" diye konuştu.

Alan, konuşmasında ayrıca İslam dünyasının sessizliğine dikkat çekerek, "Müslüman olmayanların bile daha fazla tepki gösterdiği bir dönemde üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz. Hazreti Peygamber'in ümmeti olarak üzerimizde ağır bir sorumluluk var" şeklinde konuştu.

Ziyaret, Elazığ'ın sorunlarına çözüm bulma noktasında atılacak ortak adımların ve uluslararası insani yardım çalışmalarının önemine dikkat çeken güçlü bir birlik mesajıyla sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
