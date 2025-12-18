Elazığ'da çiftçilere çapa makinesi dağıtıldı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 'Tarımsal üretim geliştirme' projesi çerçevesinde 65 üreticiye çapa makinesi dağıtıldı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından DAP Elazığ 'Tarımsal üretim geliştirme' projesi çerçevesinde Arıcak ilçesinde 65 hak sahibi üreticiye çapa makineleri teslim edildi. Teslim edilen çapa makineleriyle birlikte tarımda mekanizasyonun artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ekonomik verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor. Çapa makineleriyle yabancı otla mücadelenin daha etkin yürütülmesi, iş gücü ihtiyacının azaltılması ve üretim sürecinde zaman tasarrufu sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca üreticilerin modern tarım aletlerini kullanmalarının teşvik edilmesiyle bölgesel tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. - ELAZIĞ