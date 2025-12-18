Haberler

Elazığ'da çiftçilere çapa makinesi dağıtıldı

Elazığ'da çiftçilere çapa makinesi dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 'Tarımsal üretim geliştirme' projesi kapsamında 65 üreticiye çapa makinesi teslim edildi. Projeyle tarımda mekanizasyonun artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 'Tarımsal üretim geliştirme' projesi çerçevesinde 65 üreticiye çapa makinesi dağıtıldı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından DAP Elazığ 'Tarımsal üretim geliştirme' projesi çerçevesinde Arıcak ilçesinde 65 hak sahibi üreticiye çapa makineleri teslim edildi. Teslim edilen çapa makineleriyle birlikte tarımda mekanizasyonun artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ekonomik verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor. Çapa makineleriyle yabancı otla mücadelenin daha etkin yürütülmesi, iş gücü ihtiyacının azaltılması ve üretim sürecinde zaman tasarrufu sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca üreticilerin modern tarım aletlerini kullanmalarının teşvik edilmesiyle bölgesel tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
title