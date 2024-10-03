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Elazığ'da Soğuk Havalarda Araç Aküsü Kontrolü Önemli

Elazığ'da Soğuk Havalarda Araç Aküsü Kontrolü Önemli
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Elazığ'da oto elektrik ustası Fatih Yalçınkaya, kış aylarında araç akülerinin kontrol edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor. 3 bin liralık akü masrafından kaçan sürücüler, 50 bin liralık motor arızası riskiyle karşılaşabilirler.

Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte araç akülerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten oto elektrik ustası Fatih Yalçınkaya, 3 bin liralık akü masrafından kaçan vatandaşların 50 bin liralık motor arızası ile karşılaşabileceklerini vurguladı.

Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte oto elektrikçilerde yoğunluk oluşmaya başladı. Kış ayına hazır bir şekilde girmek isteyen sürücüler, araçlarının kışlık bakımının yanı sıra araç aküsünü de kontrol ettiriyor. Kış aylarında araçların masraf çıkarmaması için şimdiden kontrollerinin yaptırılması gerektiğini belirten oto elektrik ustası Fatih Yalçınkaya, "3 bin liralık masraftan kaçan sürücülerimiz, 50 bin liralık masrafla karşı karşıya kalabilir" ifadelerini kullandı.

Akülere kış aylarının gelmeden bakılması gerektiğini aktaran Yalçınkaya, "Akülerin test edilmesi gerekiyor. Makineye bağlanan akülerin kontrolü yapıldıktan sonra ölçülmesi lazım. Eğer akünün şarjı düşükse şarja bağlanması ama bitmişse yenilenmesi gerekiyor. Akünün yanında kış için antifriz seviyesinin ölçülmesi lazım, düşükse eklenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Kış aylarında akülerin bakımı yapılmazsa akü boşalır ve yolda kalırsınız. Aküsü biten vatandaşlar genelde araçları vurduruyor, fakat bu araca iyi gelmediği gibi motora da zarar veriyor. Akü değiştirmedikleri için motor arızasına kadar gidebiliyor. Akü bozuksa değiştirilmesi gerekirken takviye ile kurtarılabiliyorsa takviye edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız aküleri boşaldığı zaman arabayı vurdurmaya çalışıyorlar fakat 3 bin liralık masraftan kaçıp, 50 bin liralık masrafla karşılaşabiliyorlar. Bunun yerine akü değişimi veya takviye edilmesi sizi daha büyük masraftan kurtaracaktır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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