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Sıcaklıkların artmasıyla, fırıncıların zorlu mesaisi başladı

Sıcaklıkların artmasıyla, fırıncıların zorlu mesaisi başladı
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Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Elazığ'da fırıncılar, 100 derecelik fırınların başında zorlu şartlara rağmen ekmek parası kazanmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Elazığ'da fırıncılar, ateş başında ekmek parası için çalışıyor.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası Elazığ'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının ortalama 30 dereceyi bulduğu kentte sıcaklardan etkilenen mesleklerin başında fırıncılar geliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 100 derecelik fırınlarda ekmek ve yemek pişirimi yapan fırın ustaları, zorlu hava şartlarına rağmen ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Sıcak hava ve ateşin etkisini çok fazla hisseden fırıncılar, zaman zaman ya kıyafetlerini ıslatıyor ya da elini, yüzünü soğuk su ile yıkayarak serinlemeye çalışıyor.

40 senedir fırıncılık yaptığını belirten Mehmet Durmuş, "Havalar çok sıcak. Şartlar bu şekilde ilerliyor. Şuan da buranın sıcaklığı 100 derece. Sabah saat 06.00'da buraya geliyorum akşam 20.00'da gidiyorum. Bu şartlarda çalışmak çok zor fakat mecbur olduğumuz için çalışıyoruz. Burada vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Yemek, biber ve peynirli ekmek başta olmak üzere her şey yapıyoruz" dedi.

Fırında çalışan ustalardan Harun Can, "Yaz geldi, onunla birlikte sıcak havalar da geldi. Bizim mesleğimiz de fırında ateşin olduğu bölgede çalışmak. Ocağın başında olmasak da dışarı çıkan ekmek ve yemeklerin buharıyla ortam çok ciddi seviyede bir sıcaklığa ulaşıyor. Bizde bu şartlar altında ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Bu zorluklara katlanıyoruz. Vatandaşlara hizmet ediyoruz o yüzden sıcak havalar bizleri yıldırmıyor. Ustam ateşin başında olduğu için 100 dereceye yakın hissediyor olabilir biz daha düşük seviyelerde hissediyoruz. Dışarıda hava sıcaklığı 30 dereceyle biz burada 45-50 dereceyi hissediyoruz. Dışarı da nemli bir hava bulabilirsiniz fakat burada kuru bir hava var. İnsanı boğuyor buranın sıcağı" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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