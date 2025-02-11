Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası

Abdullah Zeydan'a hapis cezası
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Elazığ'da Dünya Kanser Günü'ne Özel Spor Söyleşisi Düzenlendi

Elazığ'da Dünya Kanser Günü'ne Özel Spor Söyleşisi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, kanserin etkenleri ve sporun kanserle mücadelesindeki önemi anlatıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü iş birliğinde Dünya Kanser Günü dolayısıyla 'Kanserden Önce Sporla Tanış' söyleşi programı düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen programda konuşan Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Aygen, kanserin etkenlerini, obezitenin kanser üzerindeki rolünü ve sporun kansere karşı faydalarını anlattı. Katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Aygen, kanser bilincini oluşturmak için benzer programların organize edilmesinin çok önemli olduğunu aktardı. Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Elazığ Şubesi katkılarıyla gerçekleşen etkinlik pazar günü 'Kanserden önce sporla tanış doğa yürüyüşü' programıyla devam edecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Milyonların tükettiği kafeinli enerji içeceği içen kadın sporcunun kalbi durdu
img

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
img

Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.