Elazığ'da Dünya Kanser Günü'ne Özel Spor Söyleşisi Düzenlendi

Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü iş birliğinde Dünya Kanser Günü dolayısıyla 'Kanserden Önce Sporla Tanış' söyleşi programı düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen programda konuşan Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Aygen, kanserin etkenlerini, obezitenin kanser üzerindeki rolünü ve sporun kansere karşı faydalarını anlattı. Katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Aygen, kanser bilincini oluşturmak için benzer programların organize edilmesinin çok önemli olduğunu aktardı. Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Elazığ Şubesi katkılarıyla gerçekleşen etkinlik pazar günü 'Kanserden önce sporla tanış doğa yürüyüşü' programıyla devam edecek. - ELAZIĞ