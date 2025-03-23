Elazığ'da CHP Ön Seçiminde Dayanışma Sandığına Yoğun İlgi

(ELAZIĞ) - CHP'de yapılan Cumhurbaşkanlığı önseçiminde parti üyelerinin yanısıra üye olmayan vatandaşlar için de 'dayanışma sandığı' kuruldu. Elazığ'ın çeşitli mahallelerinde kurulan sandıklara vatandaşların yoğun ilgisi gözlemlendi. Oy vermeye gelen bir genç, "Ben parti üyesi değilim ama olmaya geldim. Çünkü insanların fikirleri el konulabilir bir şey değildir" dedi.

CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi için yapılan ön seçimlerde parti üyelerinin yanısıra üye olmayan vatandaşlar için kurulan dayanışma sandığına Elazığ'da yoğun ilgi gözlemlendi. Adalet Partisi Elazığ İl Başkanı Zülküf Canpolat CHP İl Başkanlığına gelerek dayanışma sandığında oy kullandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının demokrasiye darbe olduğunu belirten Canpolat, "Demokrasiyi savunmak için geldik buraya. Demokratik hakkımızı kullandık. Herkes şunu bilsin ki kimse zorbalıkla birşey yapamaz. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu'nu tutuklanması demokrasiye darbedir. Haksızlık karşısında susanda dilsiz şeytandır bunu da herkes bilsin. Burada bağıra bağıra söylüyoruz" dedi.

"İnsanların fikirleri el konulabilir bir şey değildir"

Ekrem İmamoğlu için kurulan dayanışma sandığında oy kullanan bir genç, parti üyesi olmadığını, ama yaşananlardan sonra partiye üye olmaya geldiğini belirterek, "Ben parti üyesi değilim ama olmaya geldim. Çünkü insanların fikirleri el konulabilir bir şey değildir. Hani bir slogan var ya; fikirlere kurşun işlemez diye. Gerçekten fikirlere kurşun işlemez. İnsanların fikirlerine jop, biber gazı, kurşun işlemeyecek. Yaşadıkları sürece mücadele edecek. Mücadele edilmemiş bir hayat yaşamaya değmez. Ben buna inanıyorum" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Ben CHP'li değilim. Ülkücüyüm, İYİ Partiliyim. Türk Milliyetçisiyim. Türk bayrağını benden daha fazla seven bir Allah'ın kulunu tanımıyorum. Türk vatanını seviyorum. Onun için İmamoğlu'nun sağlam olduğuna inanıyorum. Adama leke atıyorlar" dedi. Bir başka vatandaş da yapılanların haksızlık olduğunu düşündüğü için oy verdiğini söyleyerek, "Yapılan haksızlıkları görüyoruz o nedenle geldik. Ben CHP'li değilim. Hiç bir zaman da oy vermedim" diye konuştu.

Oy vermeye gelen bir vatandaş, "Cumhurbaşkanlığına giden yol hapishaneden geçer" derken başka bir vatandaş, "Bu insanların özgür iradesini yok etmektir. Bundan öte birşey var mı? Buna inanıyoruz ve başaracağız" ifadelerini kullandı.