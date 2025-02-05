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Eğribel Geçidi'nde Yeni Kayak Pisti: Doğal Pist Keyfi

Eğribel Geçidi'nde Yeni Kayak Pisti: Doğal Pist Keyfi
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Giresun'un Eğribel Geçidi'nde açılan tünel ile kullanılmayan eski yol, kayak pistine dönüştü. Kayak tutkunları, doğal pistte keyifli anlar yaşadı, bölgenin kayak potansiyeli öne çıktı.

Giresun'u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas iline bağlayan 2 bin 200 metre rakımlı Eğribel Geçidi'ne yapılan tünel sayesinde, kış aylarında kullanılmayan eski yol kayak pistine dönüştü.

Tünelin açılmasıyla birlikte, Eğribel Geçidi'nin kullanılmayan bölgesi, kayak sporuyla ilgilenenlerin ilgisini çekmeye başladı. Eğribel-Şebinkarahisar güzergahında zirveye tırmanan Haluk Erdoğan, Yusuf Hasırcı, Serdar Yıldız, Serkan Öztürk, Orhan Aydemir ve Samet Hasırcı, kayak takımlarını kuşanarak karla kaplı eski yolda kilometrelerce kayak yaparak keyifli anlar yaşadı.

Kayak sporu için elverişli coğrafi yapısı ve Eğribel'in eski yolunun doğal pist oluşturduğuna dikkat çeken Yusuf Hasırcı, "Şebinkarahisar'da yaşıyorum ve doğa sporlarını seviyorum. Eğribel'de tünel açılınca, kullanılmayan eski yol güzergahında Ordu ve Giresunlu macerasever arkadaşlarımızla birlikte kayak yapmak istedik. Oldukça keyifli anlar yaşadık. Zaman zaman başka illerden kayak yapan arkadaşlarımızı da davet ettik. Onlarla birlikte kayak yaptık. Eğribel'in eski yolu, yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda doğal bir kayak pisti oluşturuyor. Belki de Türkiye'nin en uzun kayak pisti diyebiliriz. Ulaşıma kapalı olan yolun doğal pist oluşturması ve güvenli olması, bizi buraya çekti. Gelecek yıllarda buranın gerçek bir kayak pisti olarak değerlendirilmesini umuyoruz. Ayrıca, Eylül ayından Nisan ayı ortalarına kadar kayak yapmaya uygun bir mevsime sahip" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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