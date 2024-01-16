Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı: TÜİK verileri maaş artışlarını düşük göstermek için kullanılıyor

MUSTAFA USTA

Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, "Biz aslında TÜİK verilerine göre her yıl sıfır zam alıyoruz. Sıfır zam almamıza rağmen TÜİK verileri ülkenin normal enflasyon şartlarını yansıtmıyor. Maliye Bakanlığı'nın ve hükümetin işine gelmiyor. TÜİK, gerçek verileri açıklasa biz bugün almış olduğumuz maaşın daha çok üstünde bir maaş artışı alacağız. Onun için maaşlarımızın artışlarını düşük göstermek için bu yola başvuruyorlar" dedi.

Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, TÜİK'in enflasyon verileri ve maaş artışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"TÜİK VERİLERİ ÜLKENİN NORMAL ENFLASYON ŞARTLARINI YANSITMIYOR"

Musa Uzun şunları söyledi:

"Biz aslında TÜİK verilerine göre her yıl sıfır zam alıyoruz. Sıfır zam almamıza rağmen TÜİK verileri ülkenin normal enflasyon şartlarını yansıtmıyor. Maliye Bakanlığı'nın ve hükümetin işine gelmiyor. TÜİK, gerçek verileri açıklasa biz bugün almış olduğumuz maaşın daha çok üstünde bir maaş artışı alacağız. Onun için maaşlarımızın artışlarını düşük göstermek için bu yola başvuruyorlar. Bağımsız ekonomistlerden oluşan ENAG diye enflasyonu araştıran bir kurum var. Onların enflasyon oranıyla, TÜİK'in enflasyon oranı arasında ciddi bir makas var. Bütün ülkedeki ekonomik gidişatın, kötü gitmesinin veya iyi gitmesinin memura vereceğiniz, işçiye, emekliye vereceğiniz maaş üzerinden değerlendirmek zaten çok yanlış. Ülkenin ekonomisini düzeltmek için tasarruf yapacağı bir sürü kalem var ama hükümetin aklına ilk gelen memurun, emeklinin ev işçinin maaşından tasarruf yapmak akıllarına geliyor. Yoksa sonuç itibarıyla bu emekli, memur aldığı maaşı bu piyasa içinde harcadığı için ekonomik de daha çok canlanacak aslında. Çalışanların maaşları en az her 3 ayda bir belirlenen yoksulluk sınırının üzerinde olmalı. Bu yüzdelik oranlarla değil de yoksulluk sınırı baz alınarak hesaplanmalı. Emeklilerin maaşları da yine geçmiş yıllarda asgari ücretin üzerindeydi. Emeklilere de zam yapılıp, asgari ücret oranına getirilirse iyi olacak."