Eğitim-Sen'den öğretmenlere kahve kartı tepkisi

GAZİANTEP – Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi, öğretmenlere dağıtıldığı belirtilen kahve kartlarına tepki gösterdi. Şube binasında basın açıklamasını okuyan Ömer Parlakçı, uygulamanın öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sorunları görmezden geldiğini savundu.

Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi binasında düzenlenen basın açıklamasında, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından öğretmenlere dağıtıldığı belirtilen kahve kartlarına tepki gösterildi. Eğitim-Sen Gaziantep Şube Yürütme Kurulu adına açıklamayı okuyan Ömer Parlakçı, uygulamanın eğitim emekçilerinin yaşadığı ekonomik sorunları hafife aldığını savundu.

Parlakçı, okul idarelerine gönderilen mesajlarla öğretmenlere "hediye kartı dağıtılacağı" bilgisinin verildiğini, okul yöneticilerinin kartları teslim almak üzere müdürlüğe çağrıldığını belirtti. Zarflardan çıkan kartların ise belirli bir şirkete ait kafede kullanılabilen ve toplamda 10 kahve hakkı tanımlanmış kartlar olduğunu ifade etti.

Parlakçı, "Eğitim emekçilerinin yaşadığı ağır ekonomik koşulların ortasında gerçekleştirilen bu uygulama, öğretmenlerin gerçek sorunlarını görmekten uzak olduğu gibi birçok eğitim emekçisi açısından da küçük düşürücü bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir" dedi.

Öğretmenlerin düşük ücretler, derinleşen yoksulluk, artan kira ve ulaşım giderleri, ağır iş yükü ve güvencesizlik altında yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Parlakçı, "Kamu yöneticilerinin bunu bir 'moral desteği' gibi sunarak öğretmenlere belirli bir işletmede geçerli kahve kartları dağıtması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Eğitim emekçilerinin beklentisinin sembolik jestler, reklam niteliği taşıyan promosyonlar ya da piyasa odaklı gösteriler olmadığını ifade eden Parlakçı, öğretmenlerin emeğinin karşılığını, insanca yaşamaya yetecek ücretleri ve saygın çalışma koşullarını talep ettiğini söyledi.

Kamu kurumlarının belirli şirketlerle bu şekilde ilişkilendirilmesinin ve öğretmenlerin doğrudan belli bir markaya yönlendirilmesinin düşündürücü olduğunu belirten Parlakçı, "Kamusal sorumluluk anlayışıyla bağdaşmayan bu uygulama, eğitim emekçilerinin ihtiyaçlarını çözmek yerine onları tüketim odaklı bir vitrinin parçasına dönüştürmektedir. Eğitim kurumları şirketlerin tanıtım alanı değil, kamusal hizmet alanlarıdır" diye konuştu.

"EMEKÇİLERİN ONURUNU ZEDELEYEN YAKLAŞIMI KABUL ETMİYORUZ"

Parlakçı, Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi olarak öğretmenlerin sadaka değil haklarını istediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenleri yoksulluğa mahküm eden politikaların ardından birkaç kahvelik kartların 'değer verme' adı altında sunulması, eğitim emekçilerinin yaşadığı gerçekliği hafife almaktır. Öğretmenlerin itibarı; sembolik hediyelerle değil, emeğine ve yaşamına yakışır ekonomik, sosyal ve demokratik hakların sağlanmasıyla korunur. Eğitim emekçilerinin onurunu zedeleyen bu yaklaşımı kabul etmiyor, yetkilileri öğretmenlerin gerçek sorunlarına çözüm üretmeye çağırıyoruz."

Eğitim-Sen üyeleri, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi çağrısıyla açıklamayı sonlandırdı.

Kaynak: ANKA