Eflani'de Kızak Keyfi: ATV ile Kayak Eğlencesi
Karabük'ün Eflani ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası gençler, ATV'nin arkasına bağlanan kızaklarla kayak keyfi yaşadı. Anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde bazı vatandaşlar karın keyfini ATV'nin arkasına bağlanan kızakla kayarak çıkardı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. İlçeye bağlı Karlı köyünde Abdullah Kamçıcı isimli şahıs ATV'nin arkasına bağladığı kızaklarla gençlere kayak keyfi yaşattı.
Gençlerin araca bağlı kızaklardan düştüğü anlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel