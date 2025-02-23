Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

Tarihi kongre hızlı başladı! 60 bin kişi önünde CHP'ye olay gönderme
Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da

Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isim
Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli

Bahçeli AK Parti'nin tarihi kongresine çelenk gönderdi
AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Eflani'de Kızak Keyfi: ATV ile Kayak Eğlencesi

Eflani'de Kızak Keyfi: ATV ile Kayak Eğlencesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası gençler, ATV'nin arkasına bağlanan kızaklarla kayak keyfi yaşadı. Anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde bazı vatandaşlar karın keyfini ATV'nin arkasına bağlanan kızakla kayarak çıkardı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. İlçeye bağlı Karlı köyünde Abdullah Kamçıcı isimli şahıs ATV'nin arkasına bağladığı kızaklarla gençlere kayak keyfi yaşattı.

Gençlerin araca bağlı kızaklardan düştüğü anlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bensu Soral'ın kardan adamı görenleri şoke etti
img

Bahçeli AK Parti'nin tarihi kongresine çelenk gönderdi
img

İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortalığı karıştıran iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti

Daha oynanmadan tarihe geçti
Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti
Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var

AK Parti'de tarihi gün! Liste ortaya çıktı, yüzde 70'i değişecek
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.